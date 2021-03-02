​Санкт-Петербург без Евро-2020? Могут ли турнир провести в Англии

УЕФА продолжает отрицать наличие планов по проведению чемпионата Европы в одной стране, однако британская пресса по-прежнему печатает статьи о том, что континентальный футбольный форум может принять Англия. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» оценивает ситуацию и пытается понять, могут ли Евро-2020 отобрать у одиннадцати стран в пользу одной.

Пандемия серьёзно ударила по всем сферам жизни на планете, в том числе и по спорту. Прошлой весной футбольные чемпионаты начали сворачиваться, и не было ни малейшего понимания, когда всё восстановится. Летом футбол вернулся, однако чемпионат Европы пришлось перенести на один год.

Коронавирус никуда не делся, но футбольные ассоциации и конфедерации приспособились функционировать в условиях пандемии. Где-то играют без зрителей, где-то, как в России, с ограничениями по числу фанатов, но футбольная жизнь продолжается, и это главное. Вот только как проводить такой масштабный турнир, как чемпионат Европы? Вопрос действительно непростой, учитывая особенный формат турнира в честь его шестидесятилетия.

Евро-2020 точно не будет перенесён второй раз, поскольку смещать турнир больше некуда. В следующем году нас ждёт чемпионат мира в Катаре, и хотя он пройдёт в ноябре-декабре, втиснуть Евро на лето в международный календарь просто нереально, ведь национальные чемпионаты в Европе наверняка начнутся раньше с учётом перерыва на катарский мундиаль. То есть говорить о новом переносе Евро-2020 не приходится – турнир точно пройдёт будущим летом.

В чём же сложность проведения чемпионата Европы, если футбол в целом справляется с влиянием пандемии за счёт регулярных тестирований, ограничений и медицинских протоколов? Сложность в том, что Евро пройдёт в двенадцати странах, то есть болельщики будут много путешествовать по Европе. В условиях таких частых перемещений людей между странами осуществлять качественный контроль состояния их здоровья будет просто невозможно, учитывая инкубационный период коронавируса. Таким образом, появляется угроза массовой заболеваемости, которую уже называют потенциальной эпидемиологической бомбой.

Как показывает практика, препятствовать скоплениям фанатов – задача непростая. Даже ограничения не остановили фанатов «Наполи», желающих отпраздновать победу своей команды в Кубке Италии в прошлом сезоне. И это при том, что финал проходил при пустых трибунах. Потенциальные скопления фанатов на Евро – только полбеды, если не меньше. Проблема больше в том, что эти фанаты будут ездить между странами. Учитывая расстояние между матчами сборных, тестирования на коронавирус здесь не помогут. Ограничения по численности зрителей на стадионах, которые наверняка будут введены, снижают риски, но не исключают их.

Проведение Евро-2020 в одной стране не решает проблему полностью, но облегчает задачу, ведь в случае вспышки коронавируса будет проще не допустить его распространения по Европе. Страны могут ввести для фанатов, ездивших на Евро, карантин. Либо же таких фанатов могут обязать пройти карантин и сделать тест перед отъездом ещё в стране проведения чемпионата Европы. К тому же в одной стране будет проще контролировать скопления людей.

Англия выражает готовность провести турнир на своей территории. В пользу англичан говорит не только развитая инфраструктура, но и проведение массовой вакцинации. По состоянию на сегодняшний день, вакцинирована была почти третья часть населения Великобритании.

Конечно, УЕФА будет держаться за первоначальную идею проведения чемпионата Европы в двенадцати городах, в частности в российском Санкт-Петербурге. Однако непрекращающаяся пандемия может вынудить Союз изменить свою позицию. Проводить такой крупный турнир при пустых трибунах вряд ли будет правильно. Если проводить его в двенадцати странах, то с учётом текущей эпидемиологической ситуации наверняка придётся существенно снижать пропускную способность стадионов. Если же турнир состоится в одной стране, то с введением определённых правил на матчи можно будет пропустить больше болельщиков. Так что проведение Евро-2020 в Англии или на территории какой-то другой страны отнюдь не является мифом. Окончательное решение должно быть принято в апреле.