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​В УЕФА отреагировали на информацию о проведении Евро-2020 в Англии

25 Февраля 2021, 16:41,

Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» обратилось в пресс-службу УЕФА с просьбой прокомментировать появившуюся в прессе информацию о переносе Евро-2020 в одну страну – в Англию.

В УЕФА нам сообщили, что планов по переносу чемпионата Европы в одну страну нет. Турнир планируется провести в двенадцати европейских городах, согласно первоначальному плану.

Напомним, что одним из принимающих городов Евро-2020 станет Санкт-Петербург.

Сборная России на континентальном футбольном форуме сыграет в одной группе с национальными командами Бельгии, Дании и Финляндии. Турнир пройдёт с 11 июня по 11 июля.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная России
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Комментарии (1)
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White_Shark
25 Февраля 2021, 17:23

Хорошо, что так...
Мягко говоря, это было бы феерическое решение.
Заседание УЕФА: "Итак, господа, чтобы уменьшить риски как поступить с чемпионатом?
Перенесем его в одну страну и сконцентрируем всех игроков и болельщиков в одном месте!
Гениально! Браво!
А куда?
Давайте в Англию, там как раз новый штамм коронавируса!
Гениально! Всем шампанского!"

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