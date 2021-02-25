​В УЕФА отреагировали на информацию о проведении Евро-2020 в Англии

Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» обратилось в пресс-службу УЕФА с просьбой прокомментировать появившуюся в прессе информацию о переносе Евро-2020 в одну страну – в Англию.

В УЕФА нам сообщили, что планов по переносу чемпионата Европы в одну страну нет. Турнир планируется провести в двенадцати европейских городах, согласно первоначальному плану.

Напомним, что одним из принимающих городов Евро-2020 станет Санкт-Петербург.

Сборная России на континентальном футбольном форуме сыграет в одной группе с национальными командами Бельгии, Дании и Финляндии. Турнир пройдёт с 11 июня по 11 июля.