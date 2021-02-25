​В УЕФА отреагировали на информацию о проведении Евро-2020 в Англии

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25 Февраля 2021, 16:41,
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Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» обратилось в пресс-службу УЕФА с просьбой прокомментировать появившуюся в прессе информацию о переносе Евро-2020 в одну страну – в Англию.
В УЕФА нам сообщили, что планов по переносу чемпионата Европы в одну страну нет. Турнир планируется провести в двенадцати европейских городах, согласно первоначальному плану.
Напомним, что одним из принимающих городов Евро-2020 станет Санкт-Петербург.
Сборная России на континентальном футбольном форуме сыграет в одной группе с национальными командами Бельгии, Дании и Финляндии. Турнир пройдёт с 11 июня по 11 июля.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Сборная России
Хорошо, что так...
Мягко говоря, это было бы феерическое решение.
Заседание УЕФА: "Итак, господа, чтобы уменьшить риски как поступить с чемпионатом?
Перенесем его в одну страну и сконцентрируем всех игроков и болельщиков в одном месте!
Гениально! Браво!
А куда?
Давайте в Англию, там как раз новый штамм коронавируса!
Гениально! Всем шампанского!"