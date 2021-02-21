​Лёва не уволят из сборной Германии в случае неудачи на Евро-2020

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21 Февраля 2021, 11:47,
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Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв не лишится своей должности в случае неудачного выступления на чемпионате Европы. Это дал понять глава Немецкого футбольного союза Фриц Келлер.
«Конечно, нам нужно дождаться завершения турнира, чтобы оценить итоги. Однако у Лёва есть контракт до завершения чемпионата мира 2022 года. И мы, и Йоахим хотим выполнить этот контракт.
Наша цель – полуфинал чемпионата Европы. Это амбициозная цель, но как крупнейшая футбольная ассоциация в мире, мы должны ставить перед собой только высокие задачи», - рассказал Келлер Welt am Sonntag.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Сборная Германии, Йоахим Лёв