Чемпионат Европы по футболу 2020
Сделать ставку
﻿
0

​Черчесов ответил на вопрос о возможном возвращении Кокорина в сборную России

16 Февраля 2021, 16:22,

Наставник главной команды страны Станислав Черчесов ответил на вопрос по поводу возможного возвращения в сборную Александра Кокорина.

«Кокорин? Мы следим за всеми игроками. Нужно смотреть поэтапно. Если футболист с российским паспортом показывает качественный футбол, мы не проходим мимо него», - рассказал Черчесов журналистам.

В январе Кокорин перебрался из «Спартака» в «Фиорентину». Пока что российский форвард не набрал оптимальных кондиций, поэтому провёл на поле в Серии А только в районе двадцати минут в игре против «Интера».

В последний раз за сборную России Александр Кокорин играл в ноябре 2017 года, когда команда готовилась к домашнему чемпионату мира через контрольные матчи. Всего за сборную Кокорин провёл сорок восемь игр, в которых отметился двенадцатью забитыми мячами.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная России, Александр Кокорин, Станислав Черчесов
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Юбилей Месси омрачили: «Севилья» прихлопнула «Барселону» в первом полуфинале Кубка Короля
Юбилей Месси омрачили: «Севилья» прихлопнула «Барселону» в первом полуфинале Кубка Короля
Месть от бывшего: «Лестер» с Роджерсом впервые разбил «Ливерпуль»
Месть от бывшего: «Лестер» с Роджерсом впервые разбил «Ливерпуль»
«ПСЖ» может пожертвовать Мбаппе ради Месси
«ПСЖ» может пожертвовать Мбаппе ради Месси
«Манчестер Сити» имеет самый низкий трансферный баланс в Европе за пять лет
«Манчестер Сити» имеет самый низкий трансферный баланс в Европе за пять лет
«Наполи» прервал серию неудач победой над «Ювентусом»
«Наполи» прервал серию неудач победой над «Ювентусом»