​Черчесов ответил на вопрос о возможном возвращении Кокорина в сборную России

Наставник главной команды страны Станислав Черчесов ответил на вопрос по поводу возможного возвращения в сборную Александра Кокорина.

«Кокорин? Мы следим за всеми игроками. Нужно смотреть поэтапно. Если футболист с российским паспортом показывает качественный футбол, мы не проходим мимо него», - рассказал Черчесов журналистам.

В январе Кокорин перебрался из «Спартака» в «Фиорентину». Пока что российский форвард не набрал оптимальных кондиций, поэтому провёл на поле в Серии А только в районе двадцати минут в игре против «Интера».

В последний раз за сборную России Александр Кокорин играл в ноябре 2017 года, когда команда готовилась к домашнему чемпионату мира через контрольные матчи. Всего за сборную Кокорин провёл сорок восемь игр, в которых отметился двенадцатью забитыми мячами.