Черчесов допускает привлечение Хабиба к тренировкам в сборной России

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов допускает возможность привлечения к тренировкам команды известного бойца Хабиба Нурмагомедова. Последний серьёзно настроен начать карьеру футболиста. В январе он даже побывал в ОАЭ и поиграл в футбол с некоторыми игроками «Спартака».

«Такие вопросы надо обсуждать за столом. Идея о том, чтобы пообщаться, имеет право на жизнь. Тренироваться - надо думать», - ответил Черчесов на вопрос ТАСС.

Ближайший сбор национальной команды России пройдёт в марте. Команда Станислава Черчесова в этом месяце проведёт три игры отбора на чемпионат мира 2022 года.

Стоит сказать, что Хабиб Нурмагомедов находится в дружеских отношениях со многими звёздами мирового футбола. В их числе находятся Златан Ибрагимович и Криштиану Роналду.