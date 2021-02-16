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Черчесов допускает привлечение Хабиба к тренировкам в сборной России

16 Февраля 2021, 14:12,

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов допускает возможность привлечения к тренировкам команды известного бойца Хабиба Нурмагомедова. Последний серьёзно настроен начать карьеру футболиста. В январе он даже побывал в ОАЭ и поиграл в футбол с некоторыми игроками «Спартака».

«Такие вопросы надо обсуждать за столом. Идея о том, чтобы пообщаться, имеет право на жизнь. Тренироваться - надо думать», - ответил Черчесов на вопрос ТАСС.

Ближайший сбор национальной команды России пройдёт в марте. Команда Станислава Черчесова в этом месяце проведёт три игры отбора на чемпионат мира 2022 года.

Стоит сказать, что Хабиб Нурмагомедов находится в дружеских отношениях со многими звёздами мирового футбола. В их числе находятся Златан Ибрагимович и Криштиану Роналду.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная России, Станислав Черчесов, Хабиб Нурмагомедов
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