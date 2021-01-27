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​Скандал в Хорватии: Загребское «Динамо» в жёсткой форме раскритиковало федерацию

27 Января 2021, 23:50,

Евро-Футбол.Ру

Загребское «Динамо» в жёсткой форме раскритиковало Хорватский футбольный союз после победы над «Хайдуком» (3:1). Динамовцы оказались недовольны судейством матча, а именно двумя неназначенными Марио Зебеком пенальти. 

«Господа из Хорватского футбольного союза, хватит!» - такими словами начинается официальное заявление «Динамо».

«В Хорватии есть клуб, который не плачет и не жалуется. Заткнусь, мучайся, играй и побеждай. И он кормит весь хорватский футбол финансово, спортивно и так далее. 14 игроков «Динамо» позволили вам жить комфортно благодаря своему вкладу в завоевание серебра на чемпионате мира в России».

«Сегодня вечером на «Максимире» в матче, который должен стать самым большим праздником хорватского футбола, всего за 45 минут этот человек [арбитр] убил «Динамо», - пишет клуб, после чего перечисляет свои претензии к судье по эпизодам с пенальти.

«Вам наплевать на хорватский футбол. Вы путешествуете, развлекаетесь и ждёте, когда «Динамо» снова подарит вам 14 игроков, которые приведут сборную Хорватии к успеху. Довольно! С «Динамо» больше не будут так поступать, скоро увидите», - высказался клуб.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Динамо Загреб
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