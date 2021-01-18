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​Сборная Польши осталась без тренера

18 Января 2021, 15:23,

Global Look Press

Польский футбольный союз объявил об уходе Ежи Бженчека с должности главного тренера национальной сборной.

«Хочу поблагодарить Бженчека за его работу с нашей сборной», - сказал глава Польского футбольного союза Збигнев Бонек. В ближайший четверг пройдёт пресс-конференция с его участием в режиме онлайн.

Отметим, что Ежи Бженчек работал со сборной Польши со средины 2018 года. Он сменил Адама Навалку после провала команды на чемпионате мира в России.

Будущим летом сборная Польши сыграет на чемпионате Европы. Соперниками поляков по группе станут национальные сборные Словакии, Швеции и Испании.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная Польши, Ежи Бженчек
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