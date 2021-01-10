​Нойера признали лучшим игроком сборной Германии в 2020 году

Голкипер Мануэль Нойер был признан лучшим футболистом сборной Германии в 2020 году. Таковы результаты опроса болельщиков, который проходил на сайте Немецкого футбольного союза.

Нойер набрал 57,8% голосов, значительно опередив своих конкурентов. Второе место в опросе занял Серж Гнабри (15%), а тройку замкнул Маттиас Гинтер (9,3%).

Мануэль Нойер дебютировал за сборную Германии в июне 2009 года. С тех пор голкипер провёл за национальную команду 96 матчей. В них Нойер пропустил 93 гола и 41 раз уходил с поля без пропущенного мяча.

Летом сборная Германии выступит на Евро-2020. В одной группе с Бундестим сыграют команды Португалии, Франции и Венгрии.