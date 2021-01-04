​Жиру настроен побить рекорд Анри по голам за сборную Франции

Нападающий «Челси» Оливье Жиру поговорил по поводу своих целей в национальной сборной Франции.

«Мои приоритетом является будущий чемпионат Европы. Не могу дождаться возможности завоевать новый трофей со сборной Франции. Также было бы хорошо побить рекорд Тьерри Анри и войти в историю. Я не устанавливаю никаких ограничений.

Моё будущее? В краткосрочной перспективе это «Челси», а дальше посмотрим», - сказал Жиру в интервью Le Dauphine libere.

Оливье Жиру забил за сборную Франции 44 гола. По количеству забитых мячей он уступает только Тьерри Анри, на счету которого 51 забитый мяч.