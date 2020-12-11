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​Уткин: «У сборной России отличные шансы уговорить Акинфеева поехать на Евро»

11 Декабря 2020, 19:44,

Евро-Футбол.Ру

Известный журналист Василий Уткин считает, что вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева вполне реально уговорить поехать на чемпионат Европы со сборной России.

В своём Telegram-канале Уткин сделал публикацию, в которой обратил внимание на то, что Акинфеев сыграл в матче Лиги Европы с загребским «Динамо», несмотря на отсутствие турнирной мотивации, в том время как ряд ведущих игроков отсутствовал.

«Он хочет играть все матчи. Он хочет играть. И едет на игру, где ему ничего почетного не светит. Не мазохист же. Хочет играть», - написал Уткин.

Уткин напомнил, что Акинфеев ушёл из сборной после чемпионата мира ради провождения времени с семьёй. Однако игра в Загребе показывает, что семья не всегда в приоритете у вратаря перед футболом. Это предоставляет сборной России «отличные шансы» вернуть голкипера в команду.

«Уговаривайте. Шансов много», - такими словами завершил публикацию Уткин.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная России, Игорь Акинфеев, Василий Уткин
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