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​В Немецком футбольном союзе хотят, чтобы сборную Германии на Евро-2024 возглавлял Клопп

02 Декабря 2020, 18:26,

Depositphotos

В Немецком футбольном союзе (DFB) мечтают видеть Юргена Клоппа на тренерском мостике сборной Германии во время домашнего чемпионата Европы, который пройдёт в 2024 году. Об этом сообщает Bayern & Germany в Twitter, ссылаясь на авторитетное издание Bild.

Отмечается, что Йоахим Лёв продолжит работать со сборной Германии вплоть до конца чемпионата мира 2022 года, если команда сможет добраться хотя бы до полуфинала Евро-2020. После этого DFB обратится к Клоппу.

Юрген Клопп имеет действующий контракт с «Ливерпулем», рассчитанный до средины 2024 года. Немецкий специалист работает с мерсисайдским клубом с 2015 года. 
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Ливерпуль, Сборная Германии, Юрген Клопп
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