​В Немецком футбольном союзе хотят, чтобы сборную Германии на Евро-2024 возглавлял Клопп

В Немецком футбольном союзе (DFB) мечтают видеть Юргена Клоппа на тренерском мостике сборной Германии во время домашнего чемпионата Европы, который пройдёт в 2024 году. Об этом сообщает Bayern & Germany в Twitter, ссылаясь на авторитетное издание Bild.

Отмечается, что Йоахим Лёв продолжит работать со сборной Германии вплоть до конца чемпионата мира 2022 года, если команда сможет добраться хотя бы до полуфинала Евро-2020. После этого DFB обратится к Клоппу.

Юрген Клопп имеет действующий контракт с «Ливерпулем», рассчитанный до средины 2024 года. Немецкий специалист работает с мерсисайдским клубом с 2015 года.