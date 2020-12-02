​В Немецком футбольном союзе хотят, чтобы сборную Германии на Евро-2024 возглавлял Клопп

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02 Декабря 2020, 18:26,
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В Немецком футбольном союзе (DFB) мечтают видеть Юргена Клоппа на тренерском мостике сборной Германии во время домашнего чемпионата Европы, который пройдёт в 2024 году. Об этом сообщает Bayern & Germany в Twitter, ссылаясь на авторитетное издание Bild.
Отмечается, что Йоахим Лёв продолжит работать со сборной Германии вплоть до конца чемпионата мира 2022 года, если команда сможет добраться хотя бы до полуфинала Евро-2020. После этого DFB обратится к Клоппу.
Юрген Клопп имеет действующий контракт с «Ливерпулем», рассчитанный до средины 2024 года. Немецкий специалист работает с мерсисайдским клубом с 2015 года.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Ливерпуль, Сборная Германии, Юрген Клопп