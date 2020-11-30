​Лёв продолжит тренировать сборную Германии

На официальном сайте Немецкого футбольного союза появилась информация об итогах заседания президиума. Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв получил полную поддержку.

На заседании было подчёркнуто, что результат одной игры не может являться оценкой для тренера. Напомним, сборная Германии в рамках Лиги наций проиграла в гостях у Испании со счётом 0:6.

Президиум выразил твёрдое убеждение в том, что под руководством Йоахима Лёва команда будет показывать хороший футбол и результаты.

Йоахим Лёв работает главным тренером сборной Германии с 2006 года после ухода Юргена Клинсманна.