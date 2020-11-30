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​Лёв продолжит тренировать сборную Германии

30 Ноября 2020, 18:30,

twitter.com

На официальном сайте Немецкого футбольного союза появилась информация об итогах заседания президиума. Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв получил полную поддержку.

На заседании было подчёркнуто, что результат одной игры не может являться оценкой для тренера. Напомним, сборная Германии в рамках Лиги наций проиграла в гостях у Испании со счётом 0:6.

Президиум выразил твёрдое убеждение в том, что под руководством Йоахима Лёва команда будет показывать хороший футбол и результаты.

Йоахим Лёв работает главным тренером сборной Германии с 2006 года после ухода Юргена Клинсманна.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная Германии, Йоахим Лёв
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