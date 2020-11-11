​Кварацхелия заболел коронавирусом и пропустит матч сборной Грузии за путёвку на Евро-2020

Федерация футбола Грузии отрапортовала о заражении коронавирусом Хвичи Кварацхелии, выступающего за «Рубин». Также по итогам тестирования инфекция была выявлена у Левана Шангелии.

Оба футболиста были изолированы. Они не могут сыграть в четверг за сборную Грузии против Северной Македонии. Победитель этого противостояния получит путёвку на чемпионат Европы 2020 года, который пройдёт в июне-июле.

В текущем розыгрыше чемпионата России Хвича Кварацхелия провёл за «Рубин» четырнадцать матчей, в которых отметился двумя забитыми голами и пятью результативными передачами на партнёров.