Чемпионат Европы по футболу 2020
Сделать ставку
﻿
0

​Кварацхелия заболел коронавирусом и пропустит матч сборной Грузии за путёвку на Евро-2020

11 Ноября 2020, 15:24,

Global Look Press

Федерация футбола Грузии отрапортовала о заражении коронавирусом Хвичи Кварацхелии, выступающего за «Рубин». Также по итогам тестирования инфекция была выявлена у Левана Шангелии.

Оба футболиста были изолированы. Они не могут сыграть в четверг за сборную Грузии против Северной Македонии. Победитель этого противостояния получит путёвку на чемпионат Европы 2020 года, который пройдёт в июне-июле.

В текущем розыгрыше чемпионата России Хвича Кварацхелия провёл за «Рубин» четырнадцать матчей, в которых отметился двумя забитыми голами и пятью результативными передачами на партнёров.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Рубин, Сборная Грузии, Хвича Кварацхелия
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Милан» с большим трудом отыграл два мяча у «Вероны»
«Милан» с большим трудом отыграл два мяча у «Вероны»
«Барселона» забила пять мячей в ворота «Бетиса»
«Барселона» забила пять мячей в ворота «Бетиса»
Ван Бастен: «Люди, которые считают Роналду лучше Месси, ничего не понимают в футболе»
Ван Бастен: «Люди, которые считают Роналду лучше Месси, ничего не понимают в футболе»
Бывший нападающий «Локомотива» отобрал у «Зенита» победу в Лиге чемпионов
Бывший нападающий «Локомотива» отобрал у «Зенита» победу в Лиге чемпионов
Акция в поддержку Дзюбы
Акция в поддержку Дзюбы