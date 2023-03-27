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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Даниэль Карвальо: «Почти вся Бразилия болела в финале ЧМ за Аргентину и Месси»

27 Марта 2023 • 20:19 Комментировать

Бывший бразильский футболист Даниэль Карвальо, известный по выступлениям за московский ЦСКА, рассказал, какие настроения царили в Бразилии во время чемпионата мира в Катаре. «Пентакампеоне», напомним, покинули тот турнир, не сумев в четвертьфинале справиться со сборной Хорватии в серии пенальти. В случае победы бразильцы бы встретились в полуфинале с игроками «альбиселесте».

«Проиграть сборной Хорватии было очень обидно. Бразилия болела за Аргентину и Лионеля Месси, он заслуживал этот трофей. Я болел за него и 90% бразильцев тоже. Соперничество мы оставили в прошлом», - признался Карвальо в интервью «Матч ТВ».

Напомним, сборная Аргентины в главном матче мундиаля три месяца назад одолела сборную Франции в серии пенальти. Основное время матча завершилось со счётом 3:3.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Сборная Бразилии Сборная Аргентины Даниэль Карвальо
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