Даниэль Карвальо: «Почти вся Бразилия болела в финале ЧМ за Аргентину и Месси»

Бывший бразильский футболист Даниэль Карвальо, известный по выступлениям за московский ЦСКА, рассказал, какие настроения царили в Бразилии во время чемпионата мира в Катаре. «Пентакампеоне», напомним, покинули тот турнир, не сумев в четвертьфинале справиться со сборной Хорватии в серии пенальти. В случае победы бразильцы бы встретились в полуфинале с игроками «альбиселесте».

«Проиграть сборной Хорватии было очень обидно. Бразилия болела за Аргентину и Лионеля Месси, он заслуживал этот трофей. Я болел за него и 90% бразильцев тоже. Соперничество мы оставили в прошлом», - признался Карвальо в интервью «Матч ТВ».

Напомним, сборная Аргентины в главном матче мундиаля три месяца назад одолела сборную Франции в серии пенальти. Основное время матча завершилось со счётом 3:3.