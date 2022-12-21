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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Адиев назвал лучшего игрока ЧМ-2022, это не Месси

21 Декабря 2022 • 12:20 Комментировать

Наставник сборной Казахстана Магомед Адиев ответил на вопрос, кого считает лучшим футболистом чемпионата мира – 2022.

«Я думаю, что Родриго де Пауль. Его заслуга очень велика в победе Аргентины, незаметный герой. Своей игрой де Пауль развязал руки Месси, он ему очень сильно помог», — приводит слова Адиева «РБ Спорт».

28-летний аргентинец принял участие в семи матчах минувшего чемпионата мира, в которых не смог отметиться результативными действиями.

Напомним, сборная Аргентины выиграла мундиаль в третий раз в своей истории. Ранее аргентинцы становились победителями турнира в 1978 и 1986 годах.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Лионель Месси Сборная Аргентины ПСЖ Сборная Казахстана Магомед Адиев Родриго де Пауль
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