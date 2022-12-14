​Будущий игрок «Реала» был вынужден удалить публикацию о Месси

Ряд авторитетных инсайдеров сообщали, что «Реал» близок к договорённости по трансферу талантливого бразильского форварда Эндрика. Ожидается, что футболист приедет в Мадрид в 2024 году, когда ему исполнится 18 лет.

После матча Аргентина – Хорватия в полуфинале чемпионата мира Эндрик сделал публикацию в одной из социальных сетей. В ней бразилец назвал Лионеля Месси инопланетянином из-за уровня его игры.

Фанаты «Реала» обрушились на Эндрика с критикой, поскольку Лионель Месси на протяжении долгих лет огорчал мадридский клуб на поле, будучи игроком «Барселоны». Дело дошло до того, что Эндрик удалил публикацию.