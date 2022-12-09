Смородская отреагировала на предложение Венгера проводить ЧМ зимой

Экс-президент московского «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о предложении бывшего главного тренера «Арсенала» Арсена Венгера. Французский наставник выступает за проведение чемпионата мира зимой в Африке.

«Проводить ЧМ зимой - вариант рабочий. Но я бы проводила ЧМ, как и раньше, летом. В случае, если выберут африканскую страну, тогда зимой. В остальных случаях - нет», - передает слова Смородской издание «Чемпионат».

Чемпионат мира – 2022 проходит в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Действующими обладателями трофея являются футболисты сборной Франции, победившие на мундиале 2018 года в России.