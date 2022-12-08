Злой рок Испании, или Почему на Пиренеях не умеют бить пенальти

Испания и серия пенальти – вещи несовместимые. Во второй раз подряд национальная команда с Пиренейского полуострова вылетает в первом раунде плей-офф в серии пенальти. Четыре с половиной года назад мы с вами были свидетелями «чуда имени ноги Акинфеева». Вчера увидели три незабитых пенальти в одной серии пенальти. Сарабия, Солер и Бускетс представляют «ПСЖ» и «Барселону» и опыта им не занимать, но в решающий момент у игроков совсем «потухли глаза»…

Четыре года назад подопечные Станислава Черчесова «засушили» игру, пропустили из-за нелепого рикошета Игнашевича, но очень быстро отыгрались с помощью гола Дзюбы с пенальти. Сегодня Испания также контролировала ход матча с Марокко, создала серию опасных моментов, а за тридцать секунд до завершения дополнительного времени матча могла поставить точку в матче, но Сарабия угодил в штангу. Знал бы он тогда, что спустя ещё десять минут он снова угодит в боковую стойку… На чемпионате мира в России Испания забила трижды. Иньеста и Пике уже завершили карьеру за сборную, а Рамоса на текущий мундиаль не взял наставник сборной Луис Энрике. Похоже, что главному тренеру испанцев (или вскоре бывшему?) ещё долго будут припоминать его выбор.

Вообще испанцам на крупных турнирах уже давно не везёт в серии пенальти или вообще с 11-метровыми. На чемпионате мира-2002 испанцы уверенно вышли из группы, в которой соперниками у них были Парагвай, ЮАР и Словения. Стопроцентный результат набранных очков мало кого удивил. В 1/8 финала пришлось «помучиться» с Ирландией. В серии пенальти промахнулись Хуанфран и Валерон, но отменная игра Икера Касильяса и везение привели к трём неудачно пробитым одиннадцатиметровым в исполнении ирландцев. Однако настоящее разочарование ждало подопечных Хосе Антонио Камачо в четвертьфинальной встрече с хозяевами мундиаля Южной Кореей. Два чистых гола испанцев были отменены, а в серии пенальти промах Хоакина оставил представителей Пиренеев без шансов на медали.

В 1986-м на чемпионате мира в Мексике Испания в группе уступила бразильцам, обыграла Северную Ирландию и Алжир, не оставив шансов в первом раунде на вылет датчанам. Эмилио Бутрагеньо оформил покер, забив один из голов с пенальти, ещё один 11-метровый реализовала другая легенда испанского футбола Андони Гойкоэчеа. Но уже через четыре дня испанцы чудом спаслись в основное время матча с Бельгией, а в серии пенальти всего лишь один промах Элоя вновь оставил «красную фурию» без полуфинала мундиаля.

Год назад на чемпионате Европы Испания всё же добралась до полуфинала. При этом в четвертьфинале обыграла Швейцарию в серии пенальти 3:1, но в полуфинале сил на пробитие 11-метровых не хватило у Ольмо и Мораты. Хотя с главными турнирами Старого Света у «красной фурии», бесспорно, складывалось всё намного лучше. На чемпионате Европы-2008 Испания в четвертьфинале в серии пенальти прошла Италию, а на следующем победном турнире в 2012-м была лучше в футбольной рулетке в споре с Португалией. Однако болельщики национальной команды Испании со стажем до сих пор помнят промах Рауля за несколько минут до финального свистка…

Серия пенальти – это лотерея, но не стоит гневить судьбу. Заметим , что испанцам не везёт на мундиалях в матчах с хозяевами турнира или «тёмными лошадками». И если понять поражения от России в 2018-м и Южной Кореи в 2002-м можно, списав всё на невероятную поддержку трибун и мотивацию бьющих игроков, то поражение от Марокко… Испания решила выбрать себе более лёгкий путь, уступив Японии в третьем туре группового турнира и попав на Марокко вместо Хорватии. Футбольный бог такое обычно не прощает…

Константин Лицин