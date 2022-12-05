​ФИФА открыла дело против четверых игроков Уругвая

После победы над Ганой (2:0), которой команде не хватило для выхода в плей-офф чемпионата мира, игроки сборной Уругвая набросились на судью Даниэля Зиберта с претензиями. Досталось не только рефери. Сообщалось, что Хосе Хименес случайно ударил локтем одного из директоров ФИФА, а Эдинсон Кавани вступил в бой с монитором ВАР.

ФИФА открыла дело против четверых игроков сборной Уругвая и футбольной ассоциации этой страны. Об этом сообщает BBC. По итогам разбирательства наказаны могут быть Хосе Хименес, Эдинсон Кавани, Фернандо Муслера и Диего Годин.

Напомним, что Уругвай уступил Южной Корее второе место в группе по дополнительным показателям.