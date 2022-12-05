Всё идёт к тому, что Криштиану Роналду продолжит карьеру в клубе «Аль-Наср» в Саудовской Аравии. Появилась информация о том, что звёздный португалец станет игроком этой команды в первый день 2023 календарного года.

На страницах Marca раскрываются подробности контракта, который, по-видимому, уже был согласован. Базовый оклад Криштиану Роналду составит чуть менее 100 миллионов евро в год. Рекламные контакты и другие «плюшки» сделают португальца самым высокооплачиваемым спортсменом на планете. Роналду сможет зарабатывать под 200 миллионов евро за сезон, о чём рассказывалось ранее.

Криштиану Роналду, напомним, сейчас находится в статусе свободного агента – недавно он ушёл из «Манчестер Юнайтед».