Известен новый клуб Роналду

Стало известно, где продолжит карьеру звездный португальский нападающий Криштиану Роналду. Согласно данным испанской газеты Marca, 37-летнего бомбардира подпишет клуб «Аль-Наср», выступающий в чемпионате Саудовской Аравии. Сделка будет оформлена до 1 января.

Стороны договорились о подписании контракта на два с половиной года. Заработок Криштиану составит порядка 200 миллионов евро за сезон. В эту сумму включена зарплата и выплаты по спонсорским договорам.

Последним местом работы Роналду был английский «Манчестер Юнайтед». Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию дне недели назад.

В настоящий момент нападающий выступает за сборную Португалии на ЧМ-2022.

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