Известен новый клуб Роналду

Стало известно, где продолжит карьеру звездный португальский нападающий Криштиану Роналду. Согласно данным испанской газеты Marca, 37-летнего бомбардира подпишет клуб «Аль-Наср», выступающий в чемпионате Саудовской Аравии. Сделка будет оформлена до 1 января.
Стороны договорились о подписании контракта на два с половиной года. Заработок Криштиану составит порядка 200 миллионов евро за сезон. В эту сумму включена зарплата и выплаты по спонсорским договорам.
Последним местом работы Роналду был английский «Манчестер Юнайтед». Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию дне недели назад.
В настоящий момент нападающий выступает за сборную Португалии на ЧМ-2022.
Роналду недоволен работой тренера сборной Португалии - названа причина
Бан пользователя