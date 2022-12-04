​Венгер «уколол» сборную Германии после её вылета с чемпионата мира

По итогам группового этапа чемпионата мира ФИФА проводила технический брифинг. Известный тренер Арсен Венгер, который в настоящий момент работает в ФИФА, был одним из тех, кто выступил на брифинге. Француз, похоже, подшутил над сборной Германии, которой не удалось пробиться в плей-офф мундиаля.

«Команды, которые морально были готовы сосредоточиться на турнире, а не на политической демонстрации, хорошо провели первый матч», - сказал Венгер, чьи слова в социальных сетях приводит журналист Гэвин Куни.

Напомним, что перед первым матчем против Японии игроки сборной Германии во время командного фото прикрыли рты руками, выражая протест против политики ФИФА. Ту игру немцы проиграли (1:2).