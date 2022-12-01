Адиев высказался о провале сборной Дании на чемпионате мира

Российский футбольный специалист Магомед Адиев, ныне занимающий пост главного тренера сборной Казахстана, поделился мнением о неудачном выступлении сборной Дании на чемпионате мира в Катаре.

«Сложно сказать, я внутри не нахожусь. Чувствовалось, особенно в последней игре, медленно играла команда. Хотя класс игроков им позволяет выглядеть намного сильнее», - передает слова специалиста Vprognoze.ru.

В трех матчах групповой стадии мундиаля – 2022 сборная Дании набрала всего одно очко и финишировала на последнем месте в квартете D. В плей-офф из этой группы шагнули команды Франции и Австралии.