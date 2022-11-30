Канчельскис: «У Роналду не будет предложений от больших клубов»

Бывший нападающий сборной России и «Манчестер Юнайтед» Андрей Канечльскис высказался относительно новости о потенциальном трансфере 37-летнего португальского форварда Криштиану Роналду в аравийский клуб «Аль-Наср».

«Предложений от больших клубов не будет. Зато поедет поиграть для разнообразия. Рано или поздно эпоха Роналду уйдет. Он заканчивает не на плохой ноте. Почему бы не поиграть там?» - цитирует Канчельскиса «Спорт-экспресс».

Ранее стало известно, что Криштиану может заключить с клубом из Саудовской Аравии контракт на два с половиной года. Его годовой заработок составит порядка 200 миллионов евро.