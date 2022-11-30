Манчини: «Считал Аргентину фаворитом, но...»

Не секрет, что в отсутствие Италии на чемпионате мира многие итальянцы следят и даже болеют за аргентинскую сборную - в этой стране очень много людей, которые являются потомками эмигрантов именно из Италии. Наставник итальянской сборной Роберто Манчини также следит за аргентинцами и даже считал их главным претендентом на победу, однако сейчас он не так уверен в этом.

- Думал, что Аргентина фаворит, но начала она чуть натужно. Бразилия демонстрирует отличный футбол. Очень техничный, - цитирует Манчини телеканал Rai1.

Напомним, что сборная Италии в качестве чемпиона Европы не сумела пробиться на Мундиаль.