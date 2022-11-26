Маттеус – об игроке сборной Германии: «Он может стать новым Месси»

Экс-защитник сборной Германии и мюнхенской «Баварии» Лотар Маттеус высказался о нападающем Джамале Мусиале.

«Мусиала может стать новым Месси. Ему всего-то 19 лет, он очень целеустремленный парень. Я давно являюсь его поклонником. Мне нравится он как игрок, и как личность вне поля. Джамала прямая противоположность Неймару.

Я помню, как Месси дебютировал за сборную Аргентины в 18 лет. Мусиала очень сильно напоминает его», - передает слова Лотара AS.

В нынешнем сезоне чемпионата Германии Джамал провел 14 матчей, отметившись девятью забитыми мячами и шестью голевыми передачами.