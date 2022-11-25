Де Брёйне: «Мне нравится Лукаку, но в свою команду я бы взял Холанна»

Бельгийский полузащитник Кевин де Брейне сейчас отдыхает от своего клуба «Манчестер Сити», он находится в расположении сборной Бельгии, где в настоящий момент сотрудничает с Ромелу Лукаку. Журналисты спросили Де Брейне, кого бы он выбрал в свою потенциальную команду - Лукаку или норвежского голеадора Эрлинга Холанна.

- Я выбрал бы Холанна. Он - особый. Я люблю Ромелу, он мне как брат. Но то, что делает Холанн - это нечто. Ром может забить 300-400 голов за карьеру, а Холанн может дойти до 1000. У него есть все. Но на поле я нахожу общий язык с обоими, - цитирует слова де Брейне fcinter1908.it.