Ари считает, что сборная России добралась бы до полуфинала чемпионата мира – 2022

Экс-игрок «Спартака» Ари Феррейра оценил теоретические шансы сборной России на чемпионате мира – 2022.

«Несомненно, сборная России вышла бы из группы на чемпионате мира в Катаре — я в этом не сомневаюсь. Этот мундиаль показал, что и слабые, и сильные команды проигрывают», — приводит слова Ари «РБ Спорт».

Футболист уверен, что подопечные Валерия Карпина дошли бы до полуфинала на чемпионате мира.

Напомним, сборная России была отстранена от участия в международных соревнованиях. По этой причине наша национальная команда пропустила минувший розыгрыш Лиги наций, не участвует в текущем мундиале и пропустит отборочный раунд чемпионата Европы – 2024.