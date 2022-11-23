Президент норвежского футбольного союза открыто раскритиковала Инфантино

Руководитель норвежского футбольного союза Лиза Клавенесен вступила в конфронтацию с президентом ФИФА Джанни Инфантино.

«Наша организация уверена, что Инфантино — некачественный управленец, который в будущем не приведёт нас к чему-либо хорошему», — приводит слова Клавенесен издание NRK.

Также она выразила сожаление тем, что сроки конференций объявляются слишком поздно, из-за чего текущий руководитель Международной федерации футбола является единственным кандидатом на свой нынешний пост.

Напомним, что ранее с заявлением о возможном выходе из организации выступил президент датской ассоциации Йеспер Мёллер.