Соболев заявил, что Россия способна на выход из группы уровня ЧМ-2022

Нападающий сборной России Александр Соболев прокомментировал нынешнее положение сборной России в контексте стартовавшего чемпионата мира – 2022.

На вопрос журналиста о том, чего можно было бы ожидать от национальной команды в том случае, если бы она пробилась на турнир в Катаре, Соболев ответил: «Как минимум выхода из группы», - цитирует футболиста «РБ Спорт».

Сборная России способна на такое в том случае, если бы в состав команды вернулись Миранчук и Головин, считает футболист. Нулевые ничьи с командами Таджикистана и Узбекистана вышли такими, потому что эти игры были нацелены на просмотр новых игроков, считает Соболев.