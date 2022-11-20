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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Сакки рассказал, кого из великих игроков прошлого не хватает на чемпионате мира в Катаре

20 Ноября 2022 • 21:00 Комментировать

Известный в прошлом итальянский специалист Арриго Сакки ответил на вопрос, кого из игроков прошлого он хотел бы видеть в Катаре. Сакки, период расцвета карьеры которого пришелся на конец 80-х, скучает по своему современнику - Диего Марадоне.

- Марадона. Он - величайший. Он делал то, что другим ни тогда, ни сейчас не дано. Его идеи на поле - это был просто космос. Одним касанием мяча он мог изменить ход всего матча. Я не уверен, что такой игрок еще когда-нибудь родится. Но, будем надеяться, мы увидим немало ярких выступлений за предстоящий месяц, - цитирует слова Сакки pianetamilan.it.

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Евро-Футбол.Ру,
Диего Марадона Арриго Сакки
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