Сакки рассказал, кого из великих игроков прошлого не хватает на чемпионате мира в Катаре

Известный в прошлом итальянский специалист Арриго Сакки ответил на вопрос, кого из игроков прошлого он хотел бы видеть в Катаре. Сакки, период расцвета карьеры которого пришелся на конец 80-х, скучает по своему современнику - Диего Марадоне.

- Марадона. Он - величайший. Он делал то, что другим ни тогда, ни сейчас не дано. Его идеи на поле - это был просто космос. Одним касанием мяча он мог изменить ход всего матча. Я не уверен, что такой игрок еще когда-нибудь родится. Но, будем надеяться, мы увидим немало ярких выступлений за предстоящий месяц, - цитирует слова Сакки pianetamilan.it.