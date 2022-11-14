​Сборная Англии вспомнила дебют Стерлинга

Пресс-служба сборной Англии вспомнила о том, что ровно 10 лет назад, 14 ноября 2022 года, за команду дебютировал Рахим Стерлинг. В тот день вингер провёл на поле 85 минут в товарищеском матче против Швеции. Стерлинг дебютировал за «трёх львов», когда на клубном уровне выступал за «Ливерпуль».

На текущий момент Рахим Стерлинг провёл за сборную Англии 79 матчей. В них вингер записал на свой счёт 19 голов и 25 голевых передач на партнёров.

Сборная Англии сейчас готовится к чемпионату мира в Катаре, который стартует 20 ноября. На групповой стадии мундиаля «три льва» пересекутся с национальными командами США, Уэльса и Ирана.