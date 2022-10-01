Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду не попал в список тех, кто будет на постерах чемпионата мира-2022.

По сведениям Daily Mail, каждая страна выбирает одного футболиста, фотография которого будет размещена на небоскребе в Дохе. Источник сообщает, что от сборной Португалии на плакате будет присутствовать Диогу Жота или Бруну Фернандеш.

В текущем сезоне Роналду принял участие в 8 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом.

Напомним, старт чемпионата мира в Катаре запланирован на 20 ноября. В группе с Португалией сыграют: Гана, Уругвай и Южная Корея.