Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат мира по футболу 2022

Ван Галь считает Левандовского лучшим форвардом мира

 
21 Сентября 2022 • 21:06 Комментировать

Наставник нидерландской сборной Луи ван Галь назвал Роберта Левандовского лучшим форвардом мира перед игрой против Польши.

«Я думаю, Роберт Левандовски — лучший нападающий в мире», — высказался легендарный тренер на предматчевой пресс-конференции. Также специалист рассказал о состоянии Френки де Йонга на фоне его кризиса в «Барселоне», отметив, полузащитник в сборной выглядит расслабленным.

Напомним, что в своём квартете Лиги наций УЕФА Нидерланды лидируют за два тура до финиша, опережая идущих вторыми бельгийцев на три балла. Последней командой этой группы является Уэльс.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Луи Ван Галь Роберт Левандовски
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 21 Сентября
21:30 · Чемпионат мира 2022
Бывший президент «Локомотива» раскритиковал отстранение России от Евро-2024
21:06 · Чемпионат мира 2022
Ван Галь считает Левандовского лучшим форвардом мира
20:57 · Чемпионат мира 2022
Дешам рассказал о перспективах Жиру сыграть на ЧМ-2022
18:38 · Чемпионат мира 2022
​KFC извинилась перед Мбаппе
17:27 · Чемпионат мира 2022
​«Матч ТВ» покажет матч сборной России против Кыргызстана 3
16:41 · Чемпионат мира 2022
​Газзаев высказался о том, как нужно добиваться снятия футбольных санкций с России - тренер привёл пример Англии
16:25 · Италия. Серия А
Иммобиле предположил, почему в сборной Италии он не такой яркий, как в «Лацио»
16:18 · Чемпионат мира 2022
​Иммобиле объяснил, почему остался в сборной Италии
15:31 · Франция. Лига 1
​В KFC высказались о «капризах» Мбаппе 1
15:15 · Чемпионат мира 2022
​Капелло отреагировал на отстранение сборной России от Евро-2024
15:08 · Россия. Премьер-лига
​Кривцов уехал из сборной России
14:45 · Чемпионат мира 2022
Самедов поддержал идею вступления сборной России в Азиатскую конфедерацию
14:27 · Россия. Премьер-лига
«Целое поколение может остаться без крупных турниров» – Самедов о недопуске сборной России к Евро-2024
13:53 · Чемпионат мира 2022
Кафанов оценил перспективы Гилерме попасть в сборную
13:35 · Чемпионат мира 2022
Кафанов считает, что Сафонов способен достичь уровня Акинфеева
Все новости
Рекомендуем