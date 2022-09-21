Ван Галь считает Левандовского лучшим форвардом мира

Наставник нидерландской сборной Луи ван Галь назвал Роберта Левандовского лучшим форвардом мира перед игрой против Польши.

«Я думаю, Роберт Левандовски — лучший нападающий в мире», — высказался легендарный тренер на предматчевой пресс-конференции. Также специалист рассказал о состоянии Френки де Йонга на фоне его кризиса в «Барселоне», отметив, полузащитник в сборной выглядит расслабленным.

Напомним, что в своём квартете Лиги наций УЕФА Нидерланды лидируют за два тура до финиша, опережая идущих вторыми бельгийцев на три балла. Последней командой этой группы является Уэльс.