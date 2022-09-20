Бывший главный тренер сборной России Александр Тарханов в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» заявил, что не удивлён отстранению сборной России от квалификации к Евро-2024.

«Это предполагалось. Для меня это было ясно, что они не допустят нас. Я думаю, уже до чемпионата мира следующего должно всё проясниться. В любом случае нам нужно сражаться, чтоб допустили.

Матч с Киргизией? Мы уже не можем отступать, нужно сборную собирать и какие-то матчи играть. Надо создать программу подготовки футболистов, чтоб был какой-то смысл», — сказал Тарханов.

В мае 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили сборную и российские клубы от международных соревнований. Таким образом, на чемпионате мира 2022 года в Катаре сборная России участия не примет.