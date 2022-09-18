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Чемпионат мира по футболу 2022

​Карпин ответил на вопрос о вызове Кругового в сборную России

 
18 Сентября 2022 • 14:56 Комментировать

Защитник Данил Круговой получил вызов в сборную России после того, как травму получил Игорь Дивеев. На вопрос на эту тему ответил главный тренер национальной команды Валерий Карпин.

- Сразу ли было принято решение о вызове Кругового? – вопрос Карпину.

- Да. Когда узнали, что у Дивеева травма, вызвали Кругового, - ответил тренер, чьи слова на своих страницах приводит «Спорт-Экспресс».

Сборная России соберётся на днях для проведения сбора и товарищеского матча против команды Кыргызстана. Встреча должна пройти в Бишкеке в субботу, 24 сентября.

Напомним, что российский футбол на стыке зимы и весны текущего года оказался под санкциями УЕФА и ФИФА.

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Сборная России Данил Круговой
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