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Чемпионат мира по футболу 2022

Фирмино высказался о собственных шансах сыграть на чемпионате мира

 
17 Сентября 2022 • 20:52 Комментировать

Нападающий «Ливерпуля» Роберто Фирмино надеется попасть в состав сборной Бразилии на чемпионат мира в Катаре.

30-летний форвард не приглашался в ряды национальной команды с прошлого года, но продолжает верить, что его выступление за «Ливерпуль» в текущем сезоне убедит наставника бразильцев.

«Я всегда был позитивным человеком. Конечно, мне было грустно, когда меня не приглашали на последние сборы, но тому были объяснения – например, мои травмы, – цитирует Фирмино Liverpool Echo. – Решение принимать не мне, а Тите – он выберет игроков, которые нужны ему на чемпионате мира, а я буду стараться попасть в состав. Да, я надеюсь сыграть на турнире», – заявил футболист, записавший себе в актив три гола и три ассиста в восьми матчах текущей кампании за «Ливерпуль».

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Сборная Бразилии Чемпионат Мира Роберто Фирмино Тите
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