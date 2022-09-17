Фирмино высказался о собственных шансах сыграть на чемпионате мира

Нападающий «Ливерпуля» Роберто Фирмино надеется попасть в состав сборной Бразилии на чемпионат мира в Катаре.

30-летний форвард не приглашался в ряды национальной команды с прошлого года, но продолжает верить, что его выступление за «Ливерпуль» в текущем сезоне убедит наставника бразильцев.

«Я всегда был позитивным человеком. Конечно, мне было грустно, когда меня не приглашали на последние сборы, но тому были объяснения – например, мои травмы, – цитирует Фирмино Liverpool Echo. – Решение принимать не мне, а Тите – он выберет игроков, которые нужны ему на чемпионате мира, а я буду стараться попасть в состав. Да, я надеюсь сыграть на турнире», – заявил футболист, записавший себе в актив три гола и три ассиста в восьми матчах текущей кампании за «Ливерпуль».