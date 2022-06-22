В Англии приняли решение по будущему Саутгейта

Руководство английского футбола приняло решение по будущему главного тренера сборной страны Гарета Саутгейта. Несмотря на неудачное выступление национальной команды в Лиге наций, наставник не будет отправлен в отставку.

В федерации футбола Англии по-прежнему доверяют нынешнему тренерскому штабу и дадут возможность Саутгейту поработать на чемпионате мира – 2022. При этом в федерации отметили, что ждут высоких результатов от сборной на мундиале в Катаре.

Напомним, что Англия потерпела три поражения в четырех матчах групповой стадии Лиги наций. В этих играх британцы смогли забить всего один гол.