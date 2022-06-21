Гиггз пояснил, почему официально покинул пост наставника валлийской сборной

Мы уже сообщали о том, что легендарный Райан Гиггз, вляпавшийся в скандальную историю с насилием в отношении своей бывшей подруги, подал в отставку с поста наставника валлийской сборной.

В интервью BBC Sport Гиггз пояснил, почему решился на такой шаг после того, как сборная Уэльса пробилась на чемпионат мира, чего с ней не случалось 64 года.

- Я долго думал над этим, и все-таки решил оставить свой пост. Представлять свою страну на таком уровне - большая гордость, но в то же время отправляющиеся на чемпионат мира футболисты и представители всего штаба сборной не должны в ходе такого турнира отвлекаться на вопросы об их тренере и ситуации с ним. Такие спекуляции не помогут наилучшим образом подготовиться к турниру, - пояснил Гиггз.