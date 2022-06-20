Гиггз сложил с себя полномочия главного тренера валлийской сборной

Бывшая звезда «Манчестер Юнайтед» Райан Гиггз официально ушел с поста наставника валлийской сборной. Он работал в этой должности с 2018 года, но в ноябре 2020 года угодил в скандал, связанный с насильственными действиями в отношении бывшей девушки, после чего временно прекратил исполнять свои обязательства из-за ареста.

Его помощник Роберт Пейдж в его отсутствие вывел Уэльс на чемпионат мира - это случилось впервые с 1958 года.

Сейчас Гиггз решил официально оформить свое расставание с национальной командой, сообщает BBC Sport. На катарский чемпионат мира с Уэльсом он не поедет уже точно.