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Чемпионат мира по футболу 2022

Гиггз сложил с себя полномочия главного тренера валлийской сборной

20 Июня 2022 • 23:25 Комментировать

Бывшая звезда «Манчестер Юнайтед» Райан Гиггз официально ушел с поста наставника валлийской сборной. Он работал в этой должности с 2018 года, но в ноябре 2020 года угодил в скандал, связанный с насильственными действиями в отношении бывшей девушки, после чего временно прекратил исполнять свои обязательства из-за ареста.

Его помощник Роберт Пейдж в его отсутствие вывел Уэльс на чемпионат мира - это случилось впервые с 1958 года.

Сейчас Гиггз решил официально оформить свое расставание с национальной командой, сообщает BBC Sport. На катарский чемпионат мира с Уэльсом он не поедет уже точно.

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Евро-Футбол.Ру,
Райан Гиггз Сборная Уэльса
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