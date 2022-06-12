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Это'О отказал защитнику «Ливерпулю» в возвращении в сборную Камеруна

12 Июня 2022 • 08:27 Комментировать

Руководитель Федерации футбола Камеруна Самюэль Это'О в разговоре с журналистами высказался по поводу защитника «Ливерпуля» Жоэля Матипа.

Это'О сказал, что в национальной команде никто не будет терпеть людей, которые по какой-то причине считают, что они особенные. Напомним, что до этого Матип выразил желание вернуться в национальную команду перед катарским чемпионатом мира. За сборную защитник не выступает с 2016 года, когда он заявил, что у него проблемы в плане общения с тренерским штабом.

В прошедшем сезоне Жоэль Матип провёл в английском чемпионате 31 встречу. Защитник отметился тремя забитыми мячами и тремя ассистами.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Камеруна Жоэль Матип Самюэль Это`О
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