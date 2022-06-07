Александер-Арнольд рискует не попасть на чемпионат мира 2022 года

Крайний защитник «Ливерпуля» и сборной Англии Трент Александер-Арнольд может не выдержать конкуренции в национальной команде, сообщает Mirror.

В матче против сборной Венгрии главный тренер англичан Гарет Саутгейт заменил Трента на 60-й минуте на Риса Джеймса. Александр-Арнольд столкнётся с конкуренцией за право участвовать на чемпионате мира с Кайлом Уокером, Рисом Джеймсом, Кираном Триппьером и Кайлом Уокер-Питерсом. Эксперты Mirror считают, что Трент станет третьим, если не четвёртым игроком в этом списке.

Сборной Англии до первого матча на чемпионате мира 2022 года осталось сыграть пять матчей. Несмотря на то, что Трент является лидером в «Ливерпуле», ему нужно доказывать место в основном составе сборной Англии.