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Чемпионат мира по футболу 2022

Александер-Арнольд рискует не попасть на чемпионат мира 2022 года

07 Июня 2022 • 19:06 Комментировать (2)

Крайний защитник «Ливерпуля» и сборной Англии Трент Александер-Арнольд может не выдержать конкуренции в национальной команде, сообщает Mirror.

В матче против сборной Венгрии главный тренер англичан Гарет Саутгейт заменил Трента на 60-й минуте на Риса Джеймса. Александр-Арнольд столкнётся с конкуренцией за право участвовать на чемпионате мира с Кайлом Уокером, Рисом Джеймсом, Кираном Триппьером и Кайлом Уокер-Питерсом. Эксперты Mirror считают, что Трент станет третьим, если не четвёртым игроком в этом списке.

Сборной Англии до первого матча на чемпионате мира 2022 года осталось сыграть пять матчей. Несмотря на то, что Трент является лидером в «Ливерпуле», ему нужно доказывать место в основном составе сборной Англии.


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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Сборная Англии Чм-2022 Кайл Уокер Рис Джеймс Киран Триппьер Трент Александер-Арнольд
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