Ришарлисон и Винисиус едва не подрались на тренировке сборной Бразилии

Сборная Бразилии проводит тренировки перед товарищеским матчем с японскими футболистами. В команде из Южной Америки не всё в порядке с атмосферой. Фотокорреспондентам удалось зафиксировать конфликт во время тренировки с участием игроков линии атаки Ришарлисона и Винисиуса. Представитель «Эвертона» схватил за футболку игрока «Реала» и сильно потянул на себя.

Подоспевшие партнеры разняли конфликтующих. На данный момент нет ясности, что стало причиной стычки между футболистами.

Сборная Бразилии сыграет против Японии 6 июня, а 11-го числа сразится с соперниками из Аргентины.