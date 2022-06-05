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Чемпионат мира по футболу 2022

Ришарлисон и Винисиус едва не подрались на тренировке сборной Бразилии

05 Июня 2022 • 18:50 Комментировать
Япония
...
Бразилия
9.50 5.40 1.30
Через 17 ч. 47 мин.

Сборная Бразилии проводит тренировки перед товарищеским матчем с японскими футболистами. В команде из Южной Америки не всё в порядке с атмосферой. Фотокорреспондентам удалось зафиксировать конфликт во время тренировки с участием игроков линии атаки Ришарлисона и Винисиуса. Представитель «Эвертона» схватил за футболку игрока «Реала» и сильно потянул на себя.

Подоспевшие партнеры разняли конфликтующих. На данный момент нет ясности, что стало причиной стычки между футболистами.

Сборная Бразилии сыграет против Японии 6 июня, а 11-го числа сразится с соперниками из Аргентины.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Бразилии Винисиус Ришарлисон
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ЯПОНИЯ БРАЗИЛИЯ
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