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Чемпионат мира по футболу 2022

Неймар в трёх голах от рекорда короля футбола Пеле

06 Июня 2022 • 16:49 Комментировать
Япония
0:1
Бразилия
окончен

Сегодня, 6 июня, состоялся товарищеский поединок сборных Бразилии и Японии. Победу в спарринге отпраздновала южноамериканская команда со счетом 1:0. Автором единственного забитого мяча стал нападающий Неймар.

Этот мяч стал для звезды «ПСЖ» 74-м на международном уровне. Для этого ему понадобилось провести 119 поединков. Что касается рекорда Пеле, то на счету легендарного нападающего 77 голов в 92 матчах за сборную Бразилии.

Добавим, что тройку лучших голеадоров с истории «селесао» замыкает Роналдо. В его активе 62 результативных удара.

Протокол игры  
Япония 0:1Бразилия
  77'Неймар (0:1)
Гонда СюитиИтакура КоНагатомо Юто  81' (Гаку Сибасаки (  81') Накаяма ЮтаЙосида МайяЭндо ВатаруХарагути Генки  46' (Камада Даити (  46') Минамино Такуми  73' (Доан Рицу (  73') Ито Дзюнъя  73' (Митома Каору (  73') Танака Ао  81' (Ямане Мики (  81') Фурухаси Кёго  67' (Маеда Даизен (  67')
Запасные: Кавасима ЭйдзиШмидт ДаниэльКубо ТакефусаУэда АясеТанигути СёгоИто Хироки
Алиссон БекерАлвес Даниэл  71' (Ришарлисон (  71') Маркиньос МаркосМилитао ЭдерАрана ГильермеРафинья Диас  63' (Мартинелли Габриэл (  63') Фред Сантос  71' (Силва Тьяго (  71') Каземиро Карлос  85' (Фабиньо Энрике (  85') Винисиус Жуниор  63' (Жезус Габриэль (  63') Пакета Лукас  85' (Гимараэс Бруно (  85') Неймар
Запасные: Кунья МатеусДанило ЛуисТеллес АлексПерейра ВевертонКоутиньо Филиппе
06 июня.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Пеле Сборная Бразилии Неймар
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