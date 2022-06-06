Неймар в трёх голах от рекорда короля футбола Пеле

Сегодня, 6 июня, состоялся товарищеский поединок сборных Бразилии и Японии. Победу в спарринге отпраздновала южноамериканская команда со счетом 1:0. Автором единственного забитого мяча стал нападающий Неймар.

Этот мяч стал для звезды «ПСЖ» 74-м на международном уровне. Для этого ему понадобилось провести 119 поединков. Что касается рекорда Пеле, то на счету легендарного нападающего 77 голов в 92 матчах за сборную Бразилии.

Добавим, что тройку лучших голеадоров с истории «селесао» замыкает Роналдо. В его активе 62 результативных удара.