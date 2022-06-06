Неймар в трёх голах от рекорда короля футбола Пеле

Сегодня, 6 июня, состоялся товарищеский поединок сборных Бразилии и Японии. Победу в спарринге отпраздновала южноамериканская команда со счетом 1:0. Автором единственного забитого мяча стал нападающий Неймар.
Этот мяч стал для звезды «ПСЖ» 74-м на международном уровне. Для этого ему понадобилось провести 119 поединков. Что касается рекорда Пеле, то на счету легендарного нападающего 77 голов в 92 матчах за сборную Бразилии.
Добавим, что тройку лучших голеадоров с истории «селесао» замыкает Роналдо. В его активе 62 результативных удара.
Протокол игры
|77'Неймар (0:1)
Гонда Сюити•Итакура Ко•Нагатомо Юто 81' (Гаку Сибасаки ( 81') •Накаяма Юта•Йосида Майя•Эндо Ватару•Харагути Генки 46' (Камада Даити ( 46') •Минамино Такуми 73' (Доан Рицу ( 73') •Ито Дзюнъя 73' (Митома Каору ( 73') •Танака Ао 81' (Ямане Мики ( 81') •Фурухаси Кёго 67' (Маеда Даизен ( 67')
Алиссон Бекер•Алвес Даниэл 71' (Ришарлисон ( 71') •Маркиньос Маркос•Милитао Эдер•Арана Гильерме•Рафинья Диас 63' (Мартинелли Габриэл ( 63') •Фред Сантос 71' (Силва Тьяго ( 71') •Каземиро Карлос 85' (Фабиньо Энрике ( 85') •Винисиус Жуниор 63' (Жезус Габриэль ( 63') •Пакета Лукас 85' (Гимараэс Бруно ( 85') •Неймар
06 июня.