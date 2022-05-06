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Чемпионат мира по футболу 2022

Бывший футболист Давидс стал помощником ван Галя в сборной Нидерландов

06 Мая 2022 • 21:45 Комментировать

Бывший полузащитник «Ювентуса» Эдгар Давидс вошёл в тренерский штаб сборной Нидерландов, сообщила пресс-служба Королевского футбольного союза Нидерландов (KNVB).  

Главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Галь прокомментировал это назначение. Он выразил уверенность в том, что Давидс его не подведёт. Он вспомнил, как их пути пересеклись в «Барселоне» и других больших клубах. Наставник считает, что опыт бывшего футболиста поможет игрокам воспользоваться его знаниями.

Сам Давидс заявил, что гордится и воодушевлён тем, что сможет продолжить карьеру в качестве тренера родной национальной сборной.

Напомним, сборная Нидерландов попала в группу А на чемпионате мира в Катаре и сыграет против хозяйки турнира, Эквадора и Сенегала.  

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Евро-Футбол.Ру,
Луи Ван Галь Эдгар Давидс Чемпионат Мира-2022 Сборная Нидерландов
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