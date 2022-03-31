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Чемпионат мира по футболу 2022

В Италии надеются, что Иран дисквалифицируют с чемпионата мира и туда сможет поехать итальянская сборная

31 Марта 2022 • 01:15 Комментировать
Иран
2:0
Ливан
окончен

Иран - еще одна страна, которая действует на нервы «сильным мира сего» и которую при любом случае без зазрения совести «ставят на место». Страна живет под жесткими санкциями с 1979 года, и ее пример, к слову - неплохой показатель того, что жить и оберегать свои интересы можно и без указок из некоторых мировых столиц, что и как делать, в условиях режима усиленных санкций.

Правда, некоторые вещи в Иране выглядят странно и для нас - например, там очень плохо относятся к идее пропуска на стадионы женщин. Скандалы на эту тему возникают регулярно. Если в январе на матч с Ираком власти Ирана, скрепя зубы, все-таки пропустили какую-то часть женщин, то сейчас, перед матчем с Ливаном, запретили двум тысячам купивших билеты женщинам заходить на стадион.

Это очень не понравилось ФИФА, которая теперь думает, как наказать Иран. Возможный (но крайний) вариант - исключение Ирана с чемпионата мира, сообщает La Gazzetta Dello Sport. И теперь в Италии надеются, что исключение Ирана из чемпионата мира, возможно, даст новый шанс итальянской сборной, в качестве чемпиона Европы.

Ведь все остальные чемпионы своих континентов путевку в Катар получили. И только итальянцы остались с носом...

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Италии Сборная Ирана
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