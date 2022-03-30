Стала известна причина, почему Иран могут снять с чемпионата мира 2022 года

Иран рискует быть исключенным из чемпионата мира 2022 года в Катаре. Об этом сообщил член совета директоров Иранской футбольной ассоциации Мехрдад Серадски.

«Мы слышим тревожные новости от ФИФА и Азиатской футбольной конфедерации», — написал Мехрдад в своей социальной сети.

Причиной возможного исключения Ирана с ЧМ-2022 послужило то, что вчера 29 марта 2000 женщин, имевших абонемент, не допустили на последний матч в квалификации к чемпионату мира против Ливана (2:0).

Напомним, в январе 2020 года Иран разрешил женщинам посещать футбольные матчи из-за угроз ФИФА. Сообщалось, что организация может исключить сборную Ирана от участия в международных соревнованиях, из-за дискриминации женщин.

Произошедшее вчера, может послужить жестким санкциям со стороны ФИФА, вплоть до исключения Ирана из числа участников чемпионата мира 2022 года. В итальянских СМИ сообщалось, что сборная Италии может заменить Иран на ЧМ, который пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.