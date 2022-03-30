Педри: «Вижусь с Гави чаще, чем со своей семьёй»

Полузащитник сборной Испании и «Барселоны» Педри рассказал о своих взаимоотношениях с товарищем по клубу и национальной команде.

Журналисты спросили у 19-летнего хавбека, сможет ли Гави стать для него тем, кем в своё время был Хави для Андреса Иньесты, на что Педри ответил: «Надеюсь, нам это удастся, но Хави и Иньеста были одними из лучших игроков в истории сборной Испании. У меня замечательные взаимоотношения с Гави – я вижусь с ним чаще, чем со своей семьёй.

Я горжусь тем, что меня сравнивают с моим кумиром Иньестой, – цитирует Педри Goal, – но добиться того, что сделал он, крайне трудно – как с футбольной, так и с человеческой точки зрения. Я воспринимаю это как мотивацию».