Де Хеа недоволен пренебрежительным отношением Энрике

Голкипер сборной Испании Давид Де Хеа считает, что наставник Луис Энрике относится к нему с пренебрежением.

Главный тренер испанцев объяснил решение не задействовать голкипера «Манчестер Юнайтед» в прошедших матчах сборной желанием попробовать в деле других вратарей. По словам Энрике, он сообщил об этом Де Хеа лично в телефонном разговоре.

Однако, по информации Diario AS, 31-летний страж ворот разочаровался решением тренера, не приняв его доводы.

Сборная Испании провела товарищеские матчи против сборных Албании (2:1) и Исландии (5:0). Место в воротах в этих встречах было доверено Давиду Райе из английского «Брентфорда» и Унаю Симону из «Атлетика».