Колумбия крупно переиграла Боливию

Три безответных мяча забила сборная Колумбии в домашнем матче с Боливией. Мячи забили Мигель Борха, Луис Диас и Матеус Урибе. Колумбия продолжает сражение за путевку на чемпионат мира, команда идет шестой в турнирной таблице.
А вот Боливия уже растеряла все шансы на попадание в финальную часть чемпионата мира, в котором принимала участие лишь раз - в 1994 году.
Протокол игры
|(1:0) Диас Луис39'
|(2:0) Борха Мигель72'
|(3:0) Урибе Матеус90'
Оспина Давид•Муньос Даниэль•Куэста Карлос•Тесильо Вильям•Фабра Франк•Куадрадо Хуан 68' 74' (Морено Яйро ( 74') •Куэльяр Густаво•Родригес Хамес 74' (Урибе Матеус ( 74') •Синистерра Луис 65' (Кинтеро Хуан ( 65') •Муриэль Луис 66' (Борха Мигель ( 66') •Диас Луис 84' (Хефферсон Лерма ( 84')
Кордано Рубен•Эноумба Марк 69' 74' (Кинтерос Хайро ( 74') •Хакин Луис II • 12'Карраско Хосе • 58'Сагредо Хесус•Фернандес Роберто II•Меначо Сесар 46' (Вака Рамиро ( 46') •Вильярроэль Мойзес II 84' (Вильямиль Габриэль ( 84') •Гонсалес Франц•Jhon Garcia 57' 57' (Санчес Роналдо ( 57') •Хуан Монтенегро 58' (Куэльяр Хауме ( 58')
25 марта.