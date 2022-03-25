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Чемпионат мира по футболу 2022

Колумбия крупно переиграла Боливию

25 Марта 2022 • 07:11 Комментировать
Колумбия
3:0
Боливия
окончен

Три безответных мяча забила сборная Колумбии в домашнем матче с Боливией. Мячи забили Мигель Борха, Луис Диас и Матеус Урибе. Колумбия продолжает сражение за путевку на чемпионат мира, команда идет шестой в турнирной таблице.

А вот Боливия уже растеряла все шансы на попадание в финальную часть чемпионата мира, в котором принимала участие лишь раз - в 1994 году.

Протокол игры  
Колумбия 3:0Боливия
(1:0) Диас Луис39'   
(2:0) Борха Мигель72'   
(3:0) Урибе Матеус90'   
Оспина ДавидМуньос ДаниэльКуэста КарлосТесильо ВильямФабра ФранкКуадрадо Хуан   68'  74' (Морено Яйро (  74') Куэльяр ГуставоРодригес Хамес  74' (Урибе Матеус (  74') Синистерра Луис  65' (Кинтеро Хуан (  65') Муриэль Луис  66' (Борха Мигель (  66') Диас Луис  84' (Хефферсон Лерма (  84')
Запасные: Санчес ДавинсонБорре РафаэльБарриос ВилмарКантильо ВикторМедина СтефанМонтеро АльвароВаргас Камило
Кордано РубенЭноумба Марк   69'  74' (Кинтерос Хайро (  74') Хакин Луис II   12'Карраско Хосе   58'Сагредо ХесусФернандес Роберто IIМеначо Сесар  46' (Вака Рамиро (  46') Вильярроэль Мойзес II  84' (Вильямиль Габриэль (  84') Гонсалес ФранцJhon Garcia   57'  57' (Санчес Роналдо (  57') Хуан Монтенегро  58' (Куэльяр Хауме (  58')
Запасные: Гутьеррес Хонас IIMarcelo Suarez2Вака ХенриRichard SpenhayВискарра ГильермоРейес СебастьянХосе Херрейра
25 марта.

 

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