Колумбия крупно переиграла Боливию

Три безответных мяча забила сборная Колумбии в домашнем матче с Боливией. Мячи забили Мигель Борха, Луис Диас и Матеус Урибе. Колумбия продолжает сражение за путевку на чемпионат мира, команда идет шестой в турнирной таблице.

А вот Боливия уже растеряла все шансы на попадание в финальную часть чемпионата мира, в котором принимала участие лишь раз - в 1994 году.